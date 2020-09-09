Ekonomik göstergeler umut veriyor! Üçüncü çeyrekte yüzde 8 büyüyebiliriz

Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 9.9 daralan ekonomi, normalleşmeye başladı. Sanayide çarkların hızlanması, iç ve dış tüketimin canlanması ilerisi için umutları artırdı.

Hava olumlu

Gelinen aşamada V şeklinde toparlanmanın ve üçüncü ile dördüncü çeyrekte rekor büyüme kaydetmenin önünde bir engel kalmadığını veriler de net bir şekilde ortaya koyuyor. Pozitif ve kuvvetli üretim İstanbul Sanayi Odası (İSO) PMI’ının temmuz ayında 56.9’u bulmasına imkân tanıdı. Ağustos ayında da 54.3 olarak kayıtlara geçen bu oran olumlu karşılandı. 2020 yaz aylarında tatil havası ve Kurban Bayramı nedeniyle kısmi yavaşlama görülse de İSO PMI’ında yeni ihracat siparişleri artmaya devam etti. Gıda, giyim ve deri ürünleri üretiminde ivme yakalandı. İhracat dostu sektörlerde ağustos ayında imalat arttı. Bu tablo üçüncü çeyrek büyüme tahmininin minimum yüzde 4’ten yüzde 4.5’e, maksimum yüzde 7.5’ten yüzde 8’e çekilmesinin yolunu açtı.

Ümitler yeşeriyor

Öbür taraftan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) araştırmaları enflasyonun kontrol altına alındığını teyit ediyor. Odanın açıkladığı verilere göre İstanbul’da ağustos döneminde perakende fiyatların artışının aylık bazda yüzde 0.59’da, yıllık bazda ise yüzde 11.27’de kalması ümitleri yeşertiyor.

Eylül iyi geçecek

Ekonomistler, eylül ayının üretim ve ihracat bakımından bir kademe daha iyi geçeceğini vurgulayarak, şunları kaydediyorlar: “Makro ve mikro göstergeler iyileşiyor. Güçlenmememiz, büyümememiz için bir sebep yok. Gayri safi yurt için hâsılamız (GSYH) yüzde 8 artabilir. Üçüncü çeyrekte yeni bir rekor kırılabilir. Dördüncü çeyrekte daha iyi bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir. Covid-19 gölgesinde geçen 2020 büyümeyle kapatılabilir. Bu büyüme yüzde 0’a yakın olabilir hatta yüzde 1’i aşabilir.”

Hükümet gidişattan memnun

Ekonominin normalleşmesi hükümet tarafından da memnuniyetle karşılanıyor, ilerisi için umutları arttırıyor. Üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşanacağına işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, defatle şu ifadeleri kullanıyor: “İlk 8 ayda sanayi siciline kayıtlı firma adedinin 8 artıp 9 bin 352’ye varması olumlu bir sinyal. Aynı dönemde 7 yeni organize sanayi bölgesinin (OSB) faaliyete geçmesi de öyle. Tüm OSB’lerde 761 yeni fabrika 50 bin istihdamla üretime başladı. Yatırım talebi de yüzde 30 arttı. Bu durum bize moral veriyor, güven aşılıyor.”

Reform hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise “Türkiye’nin dayanıklı ekonomisiyle pandemi döneminde dahi yatırımlarına, projelerine, stratejik reformlarına devam ettiğini dile getiriyor.