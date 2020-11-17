Ekonomide reform açıklaması heyecan uyandırdı! Yeni paket geliyor

Buğra Kardan

Türkiye’yi büyütmek, mega projeleri hayata geçirmek için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonomi ve hukukta reform dönemini başlatıyoruz” ifadesini kullanması büyük yankı uyandırdı. Erdoğan’ın makro ve mikro reformlara yenilerinin ekleneceğini dile getirmesi kamuoyunca “Hükümet, ülkenin refahını ve kalkınmasını arttıracak kararlar alacak” şeklinde yorumlandı.

Yatırımcı umutlu

İlerisi için umutlu olan yerli ve yabancı yatırımcılardan ise “Yeni dönemde hem yerli üretimi kuvvetlendirecek hem dış ticaret açığını daraltacak hem de ihracatın ithalat oranını karşılama oranını yukarı taşıyacak adımlar atılmalı” çağrısı yapıldı. Ayrıca “Büyümede önemli payı bulunan sektörlere ivme katacak teşvikler devreye alınmalı” talebi geldi.

2021 Verimli geçecek

Ekonomistler de ekonomi ve hukuk alanında reforma gidilmesinin 2021’in verimli geçmesine imkân tanıyacağı görüşünde birleşiyorlar. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Burak Arzova, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada yatırımcı çekmek için hukukun iyileştirilmesi ve demokratik standartların yükseltilmesi gerektiğini belirterek, “Ekonomiye duyulan itimat da arttırılmalı” dedi.

Vergi sistemi sadeleştirilmeli

Arzova, hükümeti ayağı yere basın bir ekonomi programı ortaya koymaya da davet etti. Arzova, “Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kökenli olan yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan, daha tutarlı bir program ilan edebilir” diye konuştu. İlaveten makro ve mikro ekonomik reformların bir bir hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Arzova, “Muhakkak ve muhakkak Vergi Usul Kanunu’nda değişikliğe, düzenlemeye gidilmeli. Vergi sistemi sadeleştirilmeli, basitleştirilmeli” şeklinde konuştu.

Düğmeye basıldı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, yerli ve yabancı yatırımcılarca güvenli ortam arayışına girildiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Hükümet bu hakikati gördü ve ekonomi ile hukuka güvenin perçinlenmesi için düğmeye bastı. Öyle görünüyor ki yerli ve yabancı firmaların yeni yatırımlar yapmalarını teşvik edecek, hukuksal altyapıyı kuvvetlendirecek bir paket üzerinde çalışılıyor. Bu paketle 2021’e çok iyi bir başlangıç yapabiliriz, başarılı bir grafik sergileyebiliriz. Gelinen aşamada sermaye piyasalarına girebilecek sıcak para çok ama çok önemli. Ama burada esas hedef doğrudan yatırımların arttırılmasıdır. Bu yatırımlar, istihdama ve büyümeye katkı sağlayacaktır. Kuvvetle muhtemel aralıkta paketin içeriği paylaşılacak. 2021’in ilk çeyreğinde ise tabloyu çok daha net bir şekilde görme imkânımız olacak.” Tuna, iktidarın hayata geçireceği reformlar sayesinde Türkiye’ye yüklü para geleceğini; TL varlıklarına talep yağacağını sözlerine ekledi.