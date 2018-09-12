Ekonomi yönetiminin ajandası iş dolu

EKONOMİ SERVİSİ Önceki gün açıklanan yüzde 5,2’lik ikinci çeyrek büyüme oranı piyasalarda memnuniyetle karşılanırken gelecek için de umut verdi. Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılara rağmen 7 çeyrektir kesintisiz süren büyüme oranları Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu bir kez daha gösterdi.

BU KARAR PİYASAYI ETKİLEYECEK

Doğru kararlar, öngörülebilirlik ve siyasi iradeyle aşılamayacak sorun olmadığını belirten iş dünyası, ekonomi yönetiminin yeni dönemin yol haritasında atacağı adımları bekliyor. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu’nun yarın yapacağı toplantı, para piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Kurdaki dalgalanma ve enflasyonun olumsuz etkilediği ekonomistler, Merkez Bankası’nın alacağı kararlarla faizleri de yakından ilgilendireceğine dikkat çekiyorlar.

OVP İLE MESAİ ARTACAK

Faiz, kurdaki dalgalanma ve enflasyonun da etkisiyle maliyetlerinin artmasından yakınan iş dünyası ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önümüzdeki hafta açıklaması beklenen Orta Vadeli Plan’ı (OVP) bekliyor. Büyüme rakamlarıyla piyasalarda yakalanan motivasyonun açıklanacak OVP ile dopinge dönüşeceği belirtiliyor.

Ekonomi yönetiminin öncelikli olarak 10 konuda adım atmasını bekleyen ekonomistler, bunları şöyle sıralıyor:

Kurdaki dalgalanmanın stabil hale gelmesi,

Enflasyon ve faizlerin düşürülmesi,

Cari açığın düşürülmesi,

Kamuda tasarruf uygulamalarının başlaması,

İhracatta 170 milyar dolarlık hedefe ulaşılması doğrultusunda adım atılması,

Üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi, yerli ve yabancı girişimciye yatırım teşviklerinin artırılması, yeni istihdam alanlarının sağlanması,

Tarım ve hayvancılıkta ithalatın düşürülmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi,

Turizmde yeni pazarlara açılarak ’50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir’ konusunda adım atılması,

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’nda da yer alan ‘Mega projelerin’ tamamlanarak hizmete sunulması,

Başta savunma sanayi olmak üzere her alanda ‘Yerli ve milli’ üretim ve AR-GE çalışmalarının artırılması.