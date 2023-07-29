  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük Birlik lideri Destici'den hükümete flaş teklif! Açık açık duyurdu

Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! 2024’ten itibaren uygulanacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti: Kutsal kitabım yakılırken sessiz kalamadım

İmamoğlu koltuk peşinde koşarken İstanbul bataklığa sürükleniyor! Bakımsız 1850 İETT aracı arızalandı

Meral Akşener'in ihracını istediği Ethem Baykal "atom bombası" gibi belgeleri açıkladı! En fazla İYİ Parti içerisinde FETÖ'cü var

Medya skandalı! Tetikçi Yılmaz Özdil işkence manşetinden dolayı özür dilemedi!

Saadetliler kimlerle yol yürüdüklerini gözden geçirsin! Eşcinsellik bir yana pedofiliye de başladılar!

Birbirine giren FETÖ'cüler sinirlenince öyle sırları paylaştı ki... "Gülen iade edilebilir"

CHP'lilere protesto şoku: Umduklarını bulamayınca parmak salladılar! Elini indir bana bağırma

Uzmanlar uyardı, korkunç açıklama: Devam ederse bu kez nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir iddiası! Yol açıyor
Kadın - Aile Ekmekle ilgili sır gibi şaşırtan gerçek: Bakın böyle saklayanlar ekmek değil zehir yiyor! İşte basit hata ne çıktı
Kadın - Aile

Ekmekle ilgili sır gibi şaşırtan gerçek: Bakın böyle saklayanlar ekmek değil zehir yiyor! İşte basit hata ne çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 15:25:00 - 2023-07-29 15:36:55
Ekmekle ilgili sır gibi şaşırtan gerçek: Bakın böyle saklayanlar ekmek değil zehir yiyor! İşte basit hata ne çıktı

Ekmekle ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Böyle saklayanlar aman dikkat ekmek değil zehir yiyorsunuz! Ekmek saklama konusunda yıllardır yanlış bir yöntem kullanıyormuşuz. Ekmek soframızda olmazsa olmazlardan biri haline geldi. Ekmek saklama koşulları işte tam da bu yüzden çok önemli oldu! Uzmanlar bozulan ekmeğin sırrını sebebi nihayet açıkladı. İşte yeni şifresi öyle bir detay ki! Ekmek saklama tavsiyelere uyarsanız bu kadar da kolay aslında. Dikkat çeken o detaylar sırrı açıklandı..

Ekmeklerin ilk günkü tazeliğini koruması ve bayatlamaması için çeşitli yöntemler uyguluyoruz. Ancak ne yazık ki bazı saklama yöntemleri bayatlamayı önlemek yerine bu süreci daha da hızlandırıyor. İşte ekmeği asla saklamamanız gereken yöntem ve alternatif ekmek saklama yöntemleri

Arkadaşlar, ekmek saklama konusunda yıllardır yanlış bir yöntem kullanıyormuşuz. Doğru sandığımız yöntem aslında ekmekleri daha çabuk küflenmesine sebep oluyormuş. İlk günkü tazeliği ve lezzeti korumak için çaba harcadığımız ekmekler, yanlış muhafaza yöntemleri nedeniyle bayatlıyor. Neyse ki, artık doğru yöntemleri öğreneceğiz.

İlk olarak, ekmekleri buzdolabında saklamak büyük bir hata! Buzdolabındaki soğuk hava, ekmeklerin yapısını bozarak çabuk küflenmelerine yol açıyor. Aynı şekilde ekmeği plastik poşetlere koymak da doğru bir yöntem değil. Plastik poşetler nem biriktirerek ekmekleri hızlıca bayatlatıyor.

Peki, doğru ekmek saklama yöntemi nedir? Ekmekleri serin ve kuru bir yerde, oda sıcaklığında saklamak en uygunu. Ekmek kutuları veya bez torbalar kullanarak ekmeklerinizi koruyabilirsiniz. Böylece tazeliğini daha uzun süre koruyabilirsiniz.

Eğer ekmek alıyorsanız, mümkünse günlük olarak tüketilecek kadar almanız da önemli. Taze ekmek alarak sık sık tüketmeye özen göstermek, bayatlamayı engellemek için etkili bir yoldur. Bunun yanı sıra, ekmekleri dilimleyerek ve dilimleri dondurucuda saklamak da bir seçenek olabilir. Böylece ihtiyaç duyduğunuz zaman bir dilim alarak diğerlerini koruyabilirsiniz. İşte detaylar...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

EKMEK SAKLAMA KOŞULLARI

Ekmeklerin tazeliğini korumak için dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da nemli ortamlardan uzak durmaktır. Eğer ekmeğiniz nemli bir ortamda saklanıyorsa, mutlaka kurumaya bırakın ve sonrasında uygun bir şekilde muhafaza edin.

Unutmayın, ekmeği tazeliğini korumak için bu basit ama etkili yöntemlere dikkat etmek önemlidir. Ekmeklerimizi daha uzun süre taze ve lezzetli bir şekilde saklamak için doğru adımları atalım! İşte diğer ayrıntılar...

haberport'a göre: ekmekleri taze tutmanın pek çok yöntemi var. Elbette en güzeli ve en doğrusu, ekmekleri yeterli miktarda alıp aynı gün tüketmek. Ancak bazen elimizde fazla ekmek kalabilir ve bu durumda doğru muhafaza yöntemleri kullanmak önemli.

Ekmekleri taze tutmak için ekmek kutusunda saklamak, seramik bir kap kullanmak, kese kağıdına veya bez torbaya koymak işe yarar. Bu yöntemlerle ekmekleriniz 5-7 gün arasında küflenmeden muhafaza edilebilir.

İlginizi çekebilir→ Camlarınızın ışıl ışıl parlamasının sırrı bu yöntemde saklı, lekeleri çıkarın: 'Açık ara en iyi' müthiş fikir! İnceleyin→ TIKLAYINIZ

Ancak dikkat! Burada yapılan bir yanlış ekmeklerin daha çabuk bayatlamasına yol açıyor. Bu hatayı yapmamak için kesinlikle ekmekleri buzdolabına koymamalısınız. Buzdolabındaki soğuk ortam, ekmeklerin yapısındaki su moleküllerini azaltıyor ve bu da bayatlamayı hızlandırıyor. Bunu anlaşılması zor bir bilimsel terimle açıklamak gerekirse, nişastanın retrogradasyonu ve yeniden kristalleşmesi denilen durum söz konusu. Yani ekmek buzdolabında soğuduğunda, nişasta yapıları yeniden kristalleşiyor ve bayatlamayı hızlandırıyor.

Bu nedenle ekmeklerinizi uzun süre taze tutmak için buz dolabına koymaktan kaçının. Bunun yerine, doğru muhafaza yöntemlerini kullanarak ekmeklerinizi daha uzun süre tazeliğini koruyabilirsiniz. Unutmayın, ekmekleri doğru şekilde muhafaza etmek, hem lezzetini korumasını sağlar hem de israfı önler. Artık ekmeklerimizi daha bilinçli bir şekilde saklayalım ve taze tüketmenin keyfini çıkaralım!

İlginizi çekebilir→ Hindistan cevizi suyundan kek tarifi nasıl yapılır? Aşçılık sırları: Ev yapımı öyle bir lezzetli oluyor ki! Böylesini kesinlikle yemediniz→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23