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Camlarınızın ışıl ışıl parlamasının sırrı bu yöntemde saklı, lekeleri çıkarın: 'Açık ara en iyi' müthiş fikir! İnceleyin

2023-07-28 15:33:24
Camlarınızın ışıl ışıl parlamasının sırrı bu yöntemde saklı, lekeleri çıkarın: 'Açık ara en iyi' müthiş fikir! İnceleyin

Kadınların en büyük temizlik sorunlarından biri camları sildikten sonra lekelerin kalması ve yaptıkları temizliğin özensiz yapılmış gibi görünmesidir. Bu içeriğimizde sizlere camlarınızı ayna gibi pırıl pırıl yapacak püf noktasına değineceğiz. Camların temiz olması demek yaptığınız temizliğin içinize sinmesini sağlar. Evin altını üstüne de getirseniz camlar temizlenmemişse bir şeyler hep eksik kalır. Ama cam temizliğini genelde hep en sona bırakırız ya da erteleriz. Cam balkon, ev camları artık çok daha kolay silinecek...

#1
Foto - Camlarınızın ışıl ışıl parlamasının sırrı bu yöntemde saklı, lekeleri çıkarın: 'Açık ara en iyi' müthiş fikir! İnceleyin

Size birazdan söyleyeceğim püf noktalarına dikkat ederseniz camlarınızın ışıl ışıl parlamasını sağlayabilirsiniz. herkes bu tüyo ile açık ara fark attı! 1. Bez seçimi çok önemli: Genelde fanila tarzı bezler tercih edilir ama bu istenilen sonucu vermez bunun için size mikrofiber bez öneririm deneyin ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz.

#2
Foto - Camlarınızın ışıl ışıl parlamasının sırrı bu yöntemde saklı, lekeleri çıkarın: 'Açık ara en iyi' müthiş fikir! İnceleyin

2. Beyaz sirke! İçinde asit bulunan sirke camlarınızı pırıl pırıl yapmakla kalmaz. İçerdiği asit camlarda bulunan mikropların yok olmasını sağlar ve adeta dezenfekte eder. Bir miktar sıcak su hazırlayın ve içine bir çay bardağı kadar beyaz sirke ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra bir spreyin içine koyarak camlara püskürtün ve silin. Sonrasında temiz bir bez yardımı ile kurulayın. Pencerenizin pervazlarında veya camlarda kurumuş zor lekeler varsa şunu uygulayın: Eşit ölçülerde tuz, un ve sirkeyi karıştırın ve macun kıvamı elde edin. Lekelerin olduğu bölgeye uygulayın ve daha sonra ılık su ve süngerle güzelce temizleyin.

#3
Foto - Camlarınızın ışıl ışıl parlamasının sırrı bu yöntemde saklı, lekeleri çıkarın: 'Açık ara en iyi' müthiş fikir! İnceleyin

3. Limon suyu! Limon suyu da aynı sirke gibi asit içerir ve dezenfektan etkisi gösterir. Camlarınızda limon suyunu nasıl kullanabilirsiniz? Bir kabın içine ılık su koyun ve ılık su miktarına yakın olacak şekilde limon suyu ekleyin. Hazırladığınız karışımı yine sprey yardımı ile camlarınıza püskürtün ve silin. Ardından kuru bezle üstünden geçmeyi unutmayın.

#4
Foto - Camlarınızın ışıl ışıl parlamasının sırrı bu yöntemde saklı, lekeleri çıkarın: 'Açık ara en iyi' müthiş fikir! İnceleyin

Karbonat ve Arap Sabunu! Bir bardak Arap sabununu sıcak suyun içerisinde güzelce erittikten sonra içerisine 250 gram kadar karbonat ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız bu karışım ile camları ovalayarak temizleyin ve pırıl pırıl olduklarına şahit olun. Bu karışımı özellikle pencere pervazlarını parlatmak için de kullanabilirsiniz. Çok etkili...

#5
Foto - Camlarınızın ışıl ışıl parlamasının sırrı bu yöntemde saklı, lekeleri çıkarın: 'Açık ara en iyi' müthiş fikir! İnceleyin

Gazete kağıdı! Yukarıdaki yöntemlerden biri ile camlarınızı temizlediniz ama ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız hem ekonomik hem de pratik olan gazete kağıdından faydalanabilirsiniz. Camlar hafif nemli iken gazete kağıdı ile camların üstünden geçin. Pırıl pırıl camlarınızın tadını çıkartın.

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