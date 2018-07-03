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Ekmeğin içinden takma damak çıktı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir vatandaş, sabah kahvaltısı için aldığı ekmeğin içinden takma yarım damak çıkınca şoke oldu.

03 Temmuz 2018 Salı 11:48
Ekmeğin içinden takma damak çıktı!

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yayla Karaçulha Mahallesi'nde, çiftçilik ile uğraşan Gülümser Töngül (60) sabah kahvaltısını hazırlayıp, evinin yanındaki ahıra giderek koyunlar ilgilenmeye başladı. O saatlerde uyanan eşi Hüseyin Töngül ise kahvaltıya konan ekmeği böldüğünde takma diş görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Olayı anlamaya çalışan ve eşinin takma dişini ekmeğin içerisine koyabileceğini düşünen Töngül, dışarıda koyunlar ile ilgilenen eşinin yanına giderek, "Takma dişini neden ekmeğin içerisine koyuyorsun" diyerek kızdı.

Takma dişleri ağzında olan Gülümser Töngül'de, büyük bir şaşkınlıkla eve girerek ekmeği incelemeye başladı. Aile ekmeğin içerisinde çıkan takma dişlerin kendisine ait olmadıklarını ve ekmek fırınında çalışan bir kişiden düşmüş olabileceğini düşündü.

"TAKMA DİŞİN SAHİBİ GELİP DİŞİNİ ALSIN. DİŞ TAKTIRMAK 2 BİN LİRA"

Gazetecilere açıklama yapan Gülümser Töngül, "Bu diş ekmeğin içinden çıktı. Kahvaltı yapacağız sabah. Bende koyunlara bakıyordum, eşim geldi bana kızdı, dişini neden ekmeğin içine koydun. Ben de 'Ekmeğin içine diş mi konurmuş' dedim. Ben de eve geldim ekmeğin içinde diş var. Fakat benim dişim ağzımda, bu diş ekmeğin içinden çıktı. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çocuklarda eşimde ekmek getiriyor, ekmeğinde nereden geldiğini tam olarak bilmiyorum. Dişin sahibi dişini aramasın, diş taktırmak 2 bin lira. Dişin sahibi gelsin dişini buradan alsın. Dişi koyduğu yerden düşmüş olabilir" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:48
  1. ekmek
  2. takma damak

YORUM YAZ

  • YusufYusuf1 sa önce
    Yuh artik boyle birsey olamaz bu kasten yapilmis birsey.
  • Abdullah3Abdullah31 sa önce
    Devletin denetlerken dikkatli olmasi daha mantikli
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