Ekmeği de boyamaya başladılar



Bazı ahlâksızların kattığı boya maddelerinin sizi yanıltabileceğini unutmamalısınız.

Kepekli ekmek, çiğneme müddetini uzatır. Tükürük salgısını da arttırdığı için fazla gıda alımını önler. Midede fazla kalacağı için çabuk acıktırmaz.

Bağırsaktaki geçişleri ise hızlandırır. Kabızlığa faydası olur. Kepek suda çözülmez.

Gıdalar içerisinde karbonhidrat ve yağlı maddelerin emilmesine kısmen mani olur. Kan şekeri ve kan yağları üzerine müsbet tesir yapar. Kepek ve posalı gıdalar sindirim sisteminde kanserin meydana gelmesini azaltır. Kepekteki fitik asit, kalsiyum, demir ve çinko elementlerinin fazla emilmesini azaltır. Kepekli un mayalanırsa, bu zararlı etkisi kaybolur.



Bol kepekli ekmeklerin kalori değeri azalmakta, buna karşılık vitamin veprotein değeri artmaktadır.