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Yerel Ekmeğe zam yapan fırıncılara ceza yağdı
Yerel

Ekmeğe zam yapan fırıncılara ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 09:16:00 -
Ekmeğe zam yapan fırıncılara ceza yağdı

Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, Viranşehir'de ekmeğe zam yaparak 5 TL'ye satan fırın işletmecilerine para cezası uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda rutin denetimlerine devam ediyor. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri de göz önünde bulunduran ekipler; fırınlarda gramaj, hijyen, fiyat ve tarife denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde henüz uygulamaya geçilmeden ekmeği 5 TL'ye yükselten 4 işletmeye cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, kaliteli üretim yapılması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesi yönünde işletmelere uyarılarda da bulundu.

Zabıta ekiplerinin ilçe genelinde fırınlara yönelik denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi. (İLKHA)

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