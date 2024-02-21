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Yerel Ekipleri şaşkına çeviren olay! Kağıt havluların içinden çıktılar
Yerel

Ekipleri şaşkına çeviren olay! Kağıt havluların içinden çıktılar

Yeniakit Publisher
2024-02-21 15:52:00 - 2024-02-21 16:11:00
Ekipleri şaşkına çeviren olay! Kağıt havluların içinden çıktılar

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde, kağıt havlu balyaları arasında 39 kaçak göçmen yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, Düzce’nin Çilimli ilçesi Arabacı Mahallesi D100 yolu üzerinde sabaha karşı Jandarma KOM ve Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 59 AR 460 plakalı Man marka çekici ve dorsesinde gecikmesinde sakınca bulunan hal dahilinde arama yapıldı.

39 Afgan uyruklu şahıs yakalandı

Yapılan aramada dorse kısmında bulunan 20 adet kağıt havlu balyasının içerisinde oluşturulan ahşap bölmelerde toplam 39 Afgan uyruklu şahıs yakalandı.

Organizatör olduğu tespit edilen M.O. isimli şüpheli yakalandı. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapmak suçundan adli işlem başlatılırken, yakalanan 39 Afgan uyruklu kişi adli ve idari işlemlerden sonra sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Şahısların 3 bin dolar karşılığında anlaştığı tespit edildi.


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