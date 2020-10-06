Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 6 Ekim itibariyle burs ve kredilerin ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başladığını söyledi.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirtti.
TC kimlik numarasının son numarası "0" olanlar ödemelerini 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim'de ve 10 Ekim'de "8" olanlar alabilecekler. .