Ek yerleştirmede adaylar nelere dikkat etmeli?

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, yerleştirmeler sonrasında boş kalan 70 bin 268 kontenjan için adaylara tercih süreçlerinde önemli tavsiyelerde bulundu.

Kayıt işlemlerinin süresi uzatıldı

Yerleşen adaylar tarafından gelen talepler doğrultusunda kayıt işlemlerinin ÖSYM tarafından uzatıldığını ifade eden Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, “Bu yıl YKS’ye başvuran 2 milyon 436 bin 958 adaydan 1 milyon 745 bin 642 aday tercih yapma hakkına sahip oldu. Tercih yapma hakkı olan 1 milyon 745 bin 642 adayın 1 milyon 151 bin 632’si tercihlerini ÖSYM’ye bildirdi. Tercih yapan adaylardan 921 bin 886 kişi bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazandı. Yerleşen adaylar tarafından gelen talepler doğrultusunda kayıt işlemleri ÖSYM tarafından uzatıldı. Öğrenciler yüz yüze kayıt işlemlerini 05 Eylül 2020, Cumartesi günü 17.00’a kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) işlemlerini de 06 Eylül 2020, Pazar günü 23.59’a kadar yapabilecekler” dedi.

Ek yerleştirme şansı iyi değerlendirilmeli

Bu yıl yerleştirmeler sonrasında toplamda 70 bin 268 boş kontenjan kaldığına dikkat çeken Tözeniş sözlerine şöyle devam etti:

“İlk yerleştirme ve kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanlar doğrultusunda ÖSYM tarafından Ek Yerleştirme dönemi başlatılacak. Ek yerleştirmeye ilk yerleştirme sonrasında herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan adaylar başvuru yapabilecekler. Yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme bir şans ve bu şansı iyi değerlendirmek gerekiyor. Ek yerleştirmenin de bazı kuralları var ve doğru tercihle istenilen bölüme yerleşmek mümkün.”

Adaylar puanlarının üstünde bölüm yazamayacak

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, ek yerleştirme ile tercih yapacak adaylara faydalı bilgiler paylaştı ve son derece önemli tavsiyelerde bulundu;

- Ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından ilan edildiğinde mutlaka ama mutlaka bu kılavuzu detaylı bir şekilde inceleyin,

- Ek yerleştirmede üniversiteler tarafından yeni bölüm ve programlar açılmayacak,

- 24 tercih yapma hakkınız olacak,

- Ek yerleştirmede yer alan kontenjanlar üniversitelerin ilk yerleştirme ve kayıt sonrasında boş kalan kontenjanlarından oluşacaktır. Bu da bazı bölümlerde fazla bazı bölümlerde ise az kontenjan sayısı demektir. Tercihlerinizi oluştururken kontenjan sayılarını da dikkate almalısınız,

- Ek yerleştirmede en önemli kurallardan biri ise ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Yani tercihlerinizi oluştururken ilgili puanınızın yazmayı düşündüğünüz bölüm veya programın puanına eşit veya yüksek olması gerekiyor. Hem ön lisans hem de lisans programlarında puanınızın üzerinde yer alan bölüm ve programlar tercih edilemeyecek,

- Burada diğer bir kural ise; ilk yerleştirme sonrasında kontenjanı dolmamış bölüm ve programları ilgili puan türünde barajı geçen adaylar tercih edebilecekler,

- Bazı bölümler için uygulanan baraj başarı sıraları ek kontenjan döneminde de geçerli olacak. Tıp Fakültesi için 50 bin, Mühendislik programları için 300 bin, Hukuk için 125 bin, Mimarlık programları için 250 bin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık da dahil olmak üzere Öğretmenlik programları için 300 bin, Eczacılık için 100 bin ve Diş Hekimliği için 80 bin baraj başarı sırası ek kontenjanda da devam edecek,

- İlk yerleştirmede adaylar bu yıl aldıkları puanları geçen yılın puan ve başarı sıraları ile karşılaştırarak tercih yaptıklarından dolayı başarı sıralarına göre tercihlerini oluşturmuşlardı. Artık elimizde puanlar da olduğundan dolayı ek yerleştirmeler puana göre yapılacak.

- Ek yerleştirme kurallarını göz önünde tutarak, öncelikle istek sıranız ve gerçekten sevdiğiniz bölümler olmak üzere kendiniz için en uygun tercih listesini oluşturun.