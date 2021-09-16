Üniversite sınavına giren adaylar ağustos ayında tercih işlemi yaptı. Tercih yapamayanlar ise ek yerleştirme dönemini bekliyor. Peki, YKS ek yerleştirme dönemi ne zaman başlayacak?

Ek yerleştirme YKS ne zaman? YKS ek yerleştirme barajı kaç?

Milyonlarca kişi üniversite ek yerleştirme başvuru tarihini araştırıyor. Adayların gözü kulağı ek yerleştirme tarihinden. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 31 Ağustos 2021'de yaptığı paylaşımla ek yerleştirmeye ilişkin bilgileri paylaşmıştı.

Aygün paylaşımında, "Birinci ek yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. Birinci ek yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. Birinci ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karara göre bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. İkinci ek yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı 140-150 aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı 170-180 aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak" ifadelerini kullandı.

Ek yerleştirme başvuru tarihleri henüz belli değil. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan ek yerleştirme işlemi için öğrencilerin 25 TL ödemesi gerekiyor.