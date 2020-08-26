Ek yerleştirme ne zaman? ÖSYM üniversite ek yerleştirme tarihi

YKS sonuçlarına göre, üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Tercihlerini tamamlayan adayların gözü kulağı ÖSYM’den gelecek YKS tercih sonuçları açıklamasına çevrilmişti. ÖSYM son dakika olarak 2020 YKS tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıkladı. ÖSYM tercih sonuçları sonrası tercih yapılan üniversite ve bölümleri listesinden herhangi birine kayıt yatırmaya hak kazanan adayların sevinirken, tercih listesinde herhangi bir üniversite çıkmayan adaylar da biraz üzüldü. Tercih sonuçlarına göre bir bölüme girmeye hak kazan adaylar belirlenen tarihler arasında üniversite kayıtlarını yapacak. Ancak üniversite tercihleri için süreç henüz tamamlanmış değil.

ÖSYM üniversite ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

Tercih sonuçlarına göre, üniversite ve bölümleri kazanan adaylar belirlenen tarihler arasında kayıtlarını yapacak. Bu süreç sonunda tercih sonuçlarına rağmen bölümlere kayıt yaptıramayan adayların yerine ek yerleştirme yapılacak. Üniversiteler boş kontenjanların yer aldığı bölümleri ve kontenjan sayılarını belirleyip ÖSYM’ye bildirecek. ÖSYM de 2020 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlayarak ek yerleştirme başvuru tarihlerini ve hangi üniversite ek yerleştirme ile öğrenci alacağını ve hangi üniversite hangi bölüm için ne kadar ek yerleştirme yapacağı 2020 ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunda belirtilmiş olunacaktır.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçlarını açıklanmasında sonra şimdi de adaylar üniversite kayıtlarını ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2020 YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversitenin ilgili bölüme yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Üniversite kayıtlarında elektronik kayıtların yapılacağı tarih ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 arasında.

Hangi bölümlere ek yerleştirme yapılacak?

EK yerleştirme başvuru tarihi