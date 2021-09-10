Ek tercih ne zaman başlayacak? 2021 YKS ek yerleştirme başladı mı?

ÖSYM 28 Temmuz 2021 tarihde sonuçlarını duyurduğu 2021 YKS sonuçlarından sonra 5-20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihleri yapıldı. 31 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı elde eden adaylar için üniversite kayıt tarihleri de başlamış oldu. Üniversiteye geçmenin hayalini kuran adaylar tercihlerinin sonuçlarına göre üniversiteye kayıt yaptırmaya da başladı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen ya da boşta kalan adaylar şu soruyu soruyor: 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?"

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi. Kayıtlar 10 Eylül Cuma günü sona ereceği için ek tercih sürecinin de 11 veya 12 Eylül'de başlaması bekleniyor.

Ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

TYT Puanı 140 olan ek tercih nasıl yapacak?

Merkezi ve ek yerleştirme” işlemlerindeki baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, boş kalan kontenjanlar için yapılacak “ikinci ek yerleştirme” işlemleri esnasında TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için tercihte bulunma imkanı getirildi.

YKS ek tercih baraj puan ne zaman düşecek?

İkinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler. 2021 YKS ek yerleştirme başvuru ve boş kontenjanlar için tıklayın