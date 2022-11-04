Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
Adana'nın ilçesi Pozantı'da ehliyetsiz sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında D-750 Jandarma kırmızı ışıklarında meydana geldi. Ankara istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Ramazan E. (25) yönetimindeki 42 CZD 69 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Ö. yönetimindeki 31 AKJ 219 plakalı araca arkadan çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Gazal E. (61), Şükran E. (32), Ela Ö. (8), Elif Ö. (8) ve Eylül Ö. (9) yaralandı. Yaralılar Pozantı 80. Yıl devlet hastanesine kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü Ramazan E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.