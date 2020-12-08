Ehliyet randevusu nasıl alınır? | Ehliyet yenileme işleminin 2020 yılı sonunda bitip bitmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar “31 Aralık’ta ehliyet yenileme işlemi bitecek mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman?

Ehliyet yenileme son tarih

Ehliyet yenileme işlemleri ilk yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2020’de sona erecekti. Ancak daha sonra alınan kararla bu süre iki yıl da uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır" denildi.

Ehliyet yenileme işlemleri 31 Aralık 2022’ye kadar yapılabilecek.

Ehliyet randevusu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme randevusu için ALO 199'dan ya da randevu.nvi.gov.tr internet sitesi üzerinden randevu almanız gerekiyor.

EHLİYET RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET DEĞİŞİM ÜCRETİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ehliyet yenileme için gereken evraklar nelerdir?

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

1 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Değişim ücretinin ödendiğine dair dekont (Ehliyet değişim bedelini online olarak ödeyebilirsiniz. ödeme yapabileceğiniz hesaplar ücret bedelini öğreneceğiniz sayfada yer alıyor.)