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Ehliyet sınavı konuları nelerdir? Ehliyet sınavı konuları 2019

Sürücü belgesi sınavlarında yeni dönem başlıyor. Sürücü belgesi almak isteyen adaylar artık artık elektronik ortamlarda dokunmatik bilgisayarlar aracılığıyla, haftanın 7 günü sınava girebilecek. Peki, ehliyet sınavı konuları neler?

11 Ocak 2019 Cuma 03:14
Ehliyet sınavı konuları nelerdir? Ehliyet sınavı konuları 2019

Sürücü belgesi sınavları artık elektronik ortamlarda dokunmatik bilgisayarlar aracılığıyla, haftanın 7 günü yapılacak.

Sürücü adayları 4 temel konudan sorumlu olacak

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

-İlk Yardım

-Trafik ve Çevre

-Araç Tekniği

-Trafik Adabı derslerinden sorumlu olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 03:14
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  2. Ehliyet sınavı 2019
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