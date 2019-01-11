Ehliyet sınavı konuları nelerdir? Ehliyet sınavı konuları 2019
Sürücü belgesi sınavlarında yeni dönem başlıyor. Sürücü belgesi almak isteyen adaylar artık artık elektronik ortamlarda dokunmatik bilgisayarlar aracılığıyla, haftanın 7 günü sınava girebilecek. Peki, ehliyet sınavı konuları neler?11 Ocak 2019 Cuma 03:14
Sürücü belgesi sınavları artık elektronik ortamlarda dokunmatik bilgisayarlar aracılığıyla, haftanın 7 günü yapılacak.
Sürücü adayları 4 temel konudan sorumlu olacak
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;
-İlk Yardım
-Trafik ve Çevre
-Araç Tekniği
-Trafik Adabı derslerinden sorumlu olacak.
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