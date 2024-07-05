  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İbretlik, komedi filmi gibi olay… Sopayı yiyen “itperest eniğe dönüştü”

İsrail askerleri neden bu kadar korktu?

Aman dikkat! Ayıla bayıla yiyoruz ama böbrekleri diyalize sürüklüyor! Her sofrada var, ömrü 10 yıl kısaltıyor

Güneş doğana kadar 50 İHA peş peşe düşürüldü! Acı haber de maalesef geldi

Suudi Arabistan'dan KAAN ve Kızılelma bombası

Başörtülülere kapattığı kapıyı eşcinsellere açan Osman İnci!

Bu nasıl iş böyle? Türkiye'yi vurmaları için geliştirilmiş 20 savaş uçağı gönderdiler, 66 tanesi de yolda

İran ikinci kez sandık başında! Anketlerde Türk aday önde

Fiyatı patlamıştı! Sebebi belli oldu: Ucuza satmamak için 380 ton ürünü...

O ülkede mahkeme, özel Müslüman okulunun kapatılmasına yönelik kararı reddetti
Yerel "Ehliyet sınavı çetesi" çökertildi: Gözaltılar var
Yerel

"Ehliyet sınavı çetesi" çökertildi: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-07-05 12:19:00 -
"Ehliyet sınavı çetesi" çökertildi: Gözaltılar var

Samsun'da ehliyet sınavı çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Olayda kopya düzenekleriyle birlikte 3 kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çarşamba ilçesinde bir lisede yapılan motorlu taşıtlar sınavına giren bir şahsın elektronik cihazlarla dışarıdan yardım alacak şekilde tasarlayarak üzerine kamufle ettiği kopya düzeneği ile sınava girdiği tespit edilmesi üzerine takip ve çalışma başlatıldı.

Sınav sırasında suçüstü yakalanan S.A.(19) ve kopya düzeneğini hazırlayan Y.U.(49), N.E.(41) isimli organizatörlerin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda, 5 adet mikro casus kulaklık, 2 adet kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 adet mobil Wi-Fi cihazı, 1 adet mobil aktarım cihazı, 4 adet cep telefonu, 1 adet powerbank, 3 adet lehimlenmiş düzenek kablosu ile düzenek yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili S.A., Y.U. ve N.E. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi
Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi

Suç örgütlerine 9 ilde Kafes operasyonu! 2 çete çökertildi… 61 gözaltı
Suç örgütlerine 9 ilde Kafes operasyonu! 2 çete çökertildi… 61 gözaltı

Gündem

Suç örgütlerine 9 ilde Kafes operasyonu! 2 çete çökertildi… 61 gözaltı

Fake hesapla vurgun... Çete çökertildi!
Fake hesapla vurgun... Çete çökertildi!

Yerel

Fake hesapla vurgun... Çete çökertildi!

7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon! 18 kişilik çete çökertildi
7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon! 18 kişilik çete çökertildi

Yaşam

7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon! 18 kişilik çete çökertildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23