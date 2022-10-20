Ehliyet değiştirme son tarihi! Ehliyet randevu: Süresi biten ehliyet nasıl yenilenir? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Cezası

Eski tip ehliyet yenileme süresi ile ilgili bir son dakika duyurusu geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin uzatıldığı bildirildi. Söz konusu yapılan açıklama ile birlikte "Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?'' sorusu sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Hatırlanacağı üzere eski tip sürücü belgesi taşıyanların ehliyetlerini yenilemeleri için tanınan süre, yılsonunda sona erecekti. 31 Aralık 2022 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşların, sürücü belgeleri geçersiz sayılacaktı. Binlerce kişiyi ilgilendiren konu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı duyuruda eski tip ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını bildirdi.

Peki, Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? İşte, tüm detaylar.

İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI?

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, '01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır' denildi.

Ehliyet randevu: Süresi biten ehliyet nasıl yenilenir?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir.

Randevu oluşturulduktan sonra sürücü belgesini yenileme işlemi gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerinden tamamlanıyor.

Ehliyet randevu nasıl alınır? Adım adım anlatım

1- randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.

2- 'Sürücü Belgesi' sekmesine tıklayın.

3- 'Kabul Ediyorum'a tıklayın.

4- Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun.

5- Güvenlik kodunu yazdıktan sonra 'Devam Et' butonuna basın.

6- Size uygun il ve ilçe bilgisini seçin.

7- Ardından 'İleri' butonuna basın.

8- İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.

9- Ardından 'İleri' butonuna basın

10- Tekrardan 'İleri' sekmesine basın.11- Tekrardan kişi seçin.

12- Kendinize uygun tarih ve saaati seçin.

13- Ardından 'İleri' butonuna basın.14- Son olarak cep telefonunuza gönderilen onay kodunu boşluğa yazın.

14- Son olarak cep telefonunuza gönderilen onay kodunu boşluğa yazın.

15- Ardından 'İleri' butonuna basın.

16- Bu işlemlerin sonucunda randevunuz oluşturulacaktır.

17- Randevu bilgileri ile ilgili detaylı bilgiler telefonunuza mesaj olarak gönderilir.

EHLİYET YENİLEME İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

-Kimlik Belgesi

-Sürücü Sertifikası

-Öğrenim Belgesi,

-Sürücü Sağlık Raporu,

-Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

-Adli Sicil Belgesi

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme ücreti 15 TL’dir.

Ehliyet yenileme tarihi geçerse ne olur?

Yeni ehliyet sistemine geçilmesi ile birlikte eski ehliyetlerin son tarih zamanına kadar yenilenmesi gerekiyor. Ehliyet yenileme işleminin tarihi geçirildiği takdirde idari para cezası veriliyor. Ehliyet yenilemek için öncelikle randevu alınması gerekiyor.

Eski ehliyetini yenilemeyenler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak.