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Gündem EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Gündem

EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan Bekçiler, son yıllarda en çok alımı olan kurumlardan biri olmuştur. Bekçi alımlarına olan yoğun ilgi devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hakkında açıklama yapıldı mı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:16:00 -
EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2020 yılında bekçi alımı çok az gerçekleşmişti. Bunun nedeni ise daha önceki yıllarda çok fazla alım yapılması olarak açıklandı. Diğer yandan son olarak İstanbul’da 400 bekçi alımı olmuştu. Peki, 2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hakkında açıklama yapıldı mı? İşte detaylar…

Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Henüz bekçi alımı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 2020 yılı bitmeden bir bekçi alımının yapılmaması öngörülüyor. Ancak 2021 yılı içerisinde bekçi alımlarının gerçekleşmesi beklenmekte. Alımların çok büyük çoğunluğu büyükşehirlerde yapıldı. Toplamda 100 bin bekçi alımının 2021 yılında yapılması öngörülüyor.

 

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