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Aktüel Eğitimler verildi! Uyuşturucuya orada da geçit yok
Aktüel

Eğitimler verildi! Uyuşturucuya orada da geçit yok

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Nevşehir’de eğitim alan uyuşturucu madde arama köpeklerine, Mersin’de de deniz taşıtlarında eğitim verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 20:43:00 -
Eğitimler verildi! Uyuşturucuya orada da geçit yok

Yeni Akit  ANKARA

Deniz aşırı gelen uyuşturucuyla mücadele kapsamında Jandarma, Nevşehir’de uyuşturucu eğitimi verilen uyuşturucu madde arama köpeklerine deniz taşıtlarında da eğitim verdi.

Son günlerde deniz aşırı ülkelerden ülkemize yönelik uyuşturucu madde kaçakçılığının önüne geçebilmek için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Nevşehir jandarma At ve Köpek eğitim merkezinde uyuşturucu madde arama kursu gören 22 uyuşturucu arama köpeği, deniz taşıtlarında da arama kursuna tabi tutuldu. Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında Uyuşturucu Madde Arama Kursu gören 22 uyuşturucu madde arama köpeği ve sorumlusuna Mersin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında Deniz Taşıtlarında Arama eğitimi verilmiştir.” ifadeleri kullanılarak uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılık bir kez daha ortaya koyuldu.

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