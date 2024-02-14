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Yerel Eğitime Şanlıurfa'da sağanak arası
Yerel

Eğitime Şanlıurfa'da sağanak arası

Yeniakit Publisher
2024-02-14 11:17:00 -
Eğitime Şanlıurfa'da sağanak arası

Şanlıurfa Valiliği, bugün beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitime 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu.

Şanlıurfa'da sağanak yağış nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliği, 14 Şubat Çarşamba ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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