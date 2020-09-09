Eğitimci Yazar Uzman Sosyolog Adnan Kalkan: Karma Eğitim Adaletsizliktir, Nesli Öğütüyor...

Son günlerde tartışmalarla yeniden gündem olan karma eğitime ilişkin Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Adnan Kalkan’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

‘Son zamanlarda üzerinde ciddi manada tartışılan konulardan biridir karma eğitim. Oysa yüzyılın pedagojik yanlışı olan bu uygulamadan vazgeçme zamanı gelmiş ve geçiyor’ diyen Kalkan, ‘Bulgulara göre karma eğitimin öğrenci gelişim özelliklerine uygun olmadığı, cinsel sorunları tetiklediği, motivasyonu azalttığı, sınıf yönetimini zorlaştırdığı, disiplin olaylarını artırdığı, ergenlik dönemine giren gençlerde psikolojik sorunlara yol açtığı dolayısıyla başarıyı negatif yönde etkilediği görüldü’ ifadelerini kullandı.

Fransız İhtilali ile kiliseye ve dine karşı hareketler ortaya çıktığını vurgulayan Kalkan, ‘ne kadar dini çalışma varsa tam tersi ortaya koymuştur’ diyerek ‘İşte karma eğitim de bu minvalde ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Başta Avrupa olmak üzere Batı karma eğitimden vazgeçerken bugün Türkiye'de ve özellikle gelişmemiş ülkelerde karma eğitimi savunmak tamamen ideolojiktir. Oysa Eğitim'de ve Sağlıkta ideoloji olmaz. Sırf birilerinin ideolojileri uğuruna nice nesillerin yetenekleri köretilmekte dehaları çürütülmektedir’ ifadelerini ekledi.

Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Adnan Kalkan şu ifadelere yer verdi:

Eğitim öğretimde okula devam sorunun bu kadar fazla olmasının bir sebebi de karma eğitimin ta kendisidir. Birçok anne baba özellikle kız çocuklarına fıtratlarını koruma amacıyla okula göndermeyebiliyor. Oysa karma eğitim yerine kız ve erkek okulların açılmasıyla devam sorunu da ciddi manada çözülmüş olacaktır.

Eşitlik Adalet değildir

Fırsat eşitliği adı altında kız ve erkeklerin aynı sınıfta okutulması adalete tamamen aykırıdır. Bilimsel çalışmalarda açıkça görülmektedir ki kızlar ve erkekler farklı öğrenmekte, farklı düşünmekte ve farklı davranmaktadırlar. Dolayısıyla karma eğitim eşitlik sağlamak ile beraber adaletten tamamen uzaktır.

‘Karma öğrenme ortamı olumsuz etkiliyor’ diyen Kalkan, öğrenmenin sağlanabilmesi için serbest ve mahremiyete uygun bir eğitim ortamının önemine vurgu yaptı.

Kalkan ‘Kız ve erkeklerin birlikte eğitim gördüğü karma eğitim sınıflarında kız ve erkek öğrencilerin mahremiyeti ortadan kaldırılmakta ve iki cinsiyette de mahcup olmak, rezil olmak, alay edilmek gibi psikolojik sorun ve endişelerinden dolayı kendini ifade etme durumu ortadan kalkmaktadır’ ifadelerine yer verdi.

İşte Kalkan’ın diğer ifadeleri:

Özellikle İstidat, kabiliyet yani yeteneklerin ortaya çıkması için kendini rahat ifade edebilecek ortam çok önemlidir. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin ergenlik psikolojisini ileri safhada yaşamasından dolayı ben merkezci bir bakış açısına sahiptirler. Kendilerinin doğru olduğunu düşünür ve fikrini dile getirmek isterler. Ancak karma eğitim ortamında bir sorunun cevabını bildiği halde, konu hakkında bir fikre sahip olduğu halde "Ya yanlışsa, rezil olurum" endişesinden fikrini dile getirmediklerinden dolayı nice yetenekler körelip gitmektedir.

Bir diğer sorun ise, kız ve erkeklerin beyin öğrenme sistemlerinin faklı olmasıdır. Beyin Limbik sistemi üzerine yapılan bazı araştırmalar duygudurum başta olmak üzere kadın ve erkeklerin yetenek ve beyin yapısı dâhil birçok farklılığı bulunmaktadır. Kızlarda daha çok sözel-dilsel zekâ, empatik ve duygusal yön ağır basarken, erkeklerde gerçekçi ve sistematik özellikler ön plandadır. Oysa erkek ve kız öğrenciler aynı sınıfa alınmakta ve tek tip bir eğitim ortamı dayatılmakta, böylece ikisinin de yetenekleri köreltilmektedir.

Kalkan, Berlin Max-Planck Eğitim Araştırmaları Enstitüsünün araştırmalarını da aktardı.

“Özellikle fizik ve matematik derslerinde kızlar çok çabuk öğrenme isteklerini kaybediyor, bu dersleri yapabileceklerine olan güvenlerini yitiriyorlar.” Güya çok daha fazla yetenekli erkekler, güvenle ve bilinçli bir şekilde ortaya atılıyor ve alay ederek kızların cesaretini kırıyor.

“Kızlar fizikten ne anlar?” veya “Kızlar, bilgisayar ekranındaki yanlışları tipexle düzeltir.” gibi sözlerle onların moralini bozuyor.

Sonuç olarak kızlar, zorlu dönemeçlerde uğraşmak ve engelleri açmaktansa Fransızca kelime ezberlemeyi Goethe'nin şiirlerini okuyup yazılarını yorumlamayı, yani sosyal dersleri tercih ediyorlar. Dolayısı ile nörologlar, kadın ve erkek beyinlerinin farklılığı üzerine tartışıyorlar.

Der spiegel’de yer alan araştırma şaşırtıcı:

Klişeler yavaş yavaş sürekli hale geliyor. Her ne kadar aynı işte çalışan erkekler, kadınlara göre %30 daha fazla kazansa da yüksek mevkiler erkekler tarafından işgal edilmiş olsa da gelecek nesiller problemli. Ciddi olarak. Alman okullarında erkekler, kızlara göre dezavantajlı.

Oldenburglu pedagog Prof. Astrid Kaiser’in tespitlerini de aktaran Kalkan, “%90 oranında sınıflarda yaramazlık yapan ve ceza alan erkek öğrenciler. Öğrenme zorluğu çekenlerin oranı %75.” İfadelerine yer verdi.

Tercih Tanınmalıdır

Eğer Adalet sağlanacak ise karma okullar kız okulları ve erkek okulları açılmalıdır velilere çocuklarını gönderecekleri okulları seçme özgürlüğü tanınmalıdır isteyen veli çocuğunu kız okuluna isteyen erkek okuluna isteyen de karımı okula göndere bilmelidir. Hem bireysel hak çerçevesinde en doğru olan budur

Sonuç

Sonuç, olarak zararı kesin olarak tespit edilmiştir. Karma eğitimin öğrenci gelişim özelliklerine aykırı olduğu, sınıf yönetimini zorlaştırdığı, motivasyonu düşürdüğü, cinsel sorunlar ve istismara sebep olduğu, disiplin sorunlarına sebep olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. İnsanlara kız, erkek ve karma olmak üzere okul seçme tercihi sunulmalıdır.