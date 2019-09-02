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Eğitim masrafları krediye yöneltiyor

2019-2020 eğitim öğretim yılı açıklanan yeni ücretlerdeki artış, velilerin kredi başvurularına yönelimini artırdı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:22
Eğitim masrafları krediye yöneltiyor

2019-2020 eğitim öğretim yılı açıklanan yeni ücretlerdeki artış, velilerin kredi başvurularına yönelimini artırdı. Eğitim kredilerinde alınabilecek üst limit, bankadan bankaya değişiklik gösterse de tüm bankalarda 60 aya kadar vadelendirme yapılabiliyor.



Okul taksitleri, servis ücretleri, kırtasiye giderleri derken yıllık eğitim masrafı aileleri krediye yöneltiyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı açıklanan yeni ücretlerdeki artış, velilerin kredi başvurularına yönelimini artırdı. Eğitim masraflarını kolay bir şekilde karşılamak için yeni faiz oranlarından faydalanan aileler, bankaların sunduğu avantajları değerlendirmeye aldı.



Eğitim kredisinde geri ödemeler 60 aya kadar vade imkanı sunuyor


Eğitim kredilerinde alınabilecek üst limit, bankadan bankaya değişiklik gösterse de tüm bankalarda 60 aya kadar vadelendirme yapılabiliyor. Tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ile hesaplama yapan Hangikredi.com’un yaptığı örnek hesaplamaya göre şu an en avantajlı oran olan yüzde 1,29 oranıyla 36 ay vadeli 10 bin TL kredi çektiğinizde aylık 364,42 TL’lik geri ödemelerle kredi ödenebiliyor.



Öne çıkan kredi seçenekleri ise; 10 bin TL yüzde 1,29 faiz oranıyla 36 ay vadeli aylık 364,42 TL taksitle toplam geri ödemesi 13 bin 169 TL,yüzde 1,49 faiz oranıyla 20 bin TL, 48 ay vadeli aylık 624,23 TL taksitle, toplam geri ödemesi 30 bin 63 TL, yüzde 1,75 faiz oranıyla 30 bin TL, 60 ay vadeli aylık 884,06 TL taksitle, toplam geri ödemesi 53 bin 193,60 TL olarak sıralanıyor.



Öğrencilere müjde


Söz konusu incelemeye göre eğitim kredisinden sadece veliler değil öğrenciler de yararlanabiliyor. Öğrenciler belgelenebilir bir geliriyle, bankalardan eğitim kredisi kullanabiliyor. Özellikle yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlar, eğitim masraflarını karşılamak için eğitim kredisini tercih ediyor.



Eğitim kredisine başvururken nelere dikkat etmeli


Özel okul ya da üniversite ücretlerini karşılamak için kullanabilecek eğitim kredisibaşvurusu yaparken, öğrencinin kayıt belgesini ya da okul ücretini gösteren belgenin yan sıra gelir belgesi, kimlik fotokopisi, fatura gibi adres gösterir belgelerin hazır bulunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:22
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