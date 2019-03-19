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Eggboy (yumurta çocuk) Will Connolly kimdir nerilidir?

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanlara içindeki kini kusan Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i konuşma sırasında kafasına yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly'nin, egg boy (yumurta çocuk) kendisi için toplanan yardım paralarının büyük kısmını Christchurch'daki terör saldırısı mağdurlarına bağışlayacağı bildirildi. Peki bu yumurta çocuk eggboy kimdir? Will Connolly nereli ve kaç yaşında?

19 Mart 2019 Salı 14:41
Eggboy (yumurta çocuk) Will Connolly kimdir nerilidir?

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanlara içindeki kini kusan Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i konuşma sırasında kafasına yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Yeni Zelandalı Will Connolly'nin, egg boy (yumurta çocuk) kendisi için toplanan yardım paralarının büyük kısmını Christchurch'daki terör saldırısı mağdurlarına bağışlayacağı bildirildi.

New Zealand Herald gazetesinin haberinde, terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri alan Senatör Anning'in, Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında kafasına yumurta atan Connolly için "GoFundMe" isimli yardım sitesi üzerinden "hukuki masrafları ve daha fazla yumurta alması" amacıyla bağış kampanyası başlatıldığı belirtildi. Haberde, kampanyayı başlatan kişinin irtibata geçtiği "Yumurta Çocuk" lakabı verilen Connolly'nin paranın çoğunu, Christchurch'deki terör saldırılarının mağdurlarına göndermeye "kararlı olduğunu" söylediği aktarıldı.

Yardım kampanyasında şimdiye kadar toplanan paranın 42 bin dolara yaklaştığı kaydedildi. Polisin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı 17 yaşındaki Will Connolly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İnsan olmaktan son derece gurur duyduğum bir andı. Şunu bilmenizi isterim ki Müslümanlar terörist değildir ve terörün dini yoktur. Müslümanların bir terör toplumu olduğunu düşünenlerin hepsi Anning gibi boş kafalılardır. Herkese desteği için teşekkür ederim. Bana 'egg boy (Yumurta Çocuk)' ismini verdiğinizi duydum."

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:41
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