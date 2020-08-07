Egemen Bağış’tan Berat Albayrak açıklaması
Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, solakların hedef gösterdiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a destek mesajı yayınladı.
Türkiye’nin ekonomik verilerini görmezden gelerek yalnızca dövizdeki yükseliş üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a hedef gösteren zihniyet, Twitter’daki trolleri vasıtasıyla saldırıya geçti.
Berat Albayrak hakkında hakarete varan mesajlar yayınlayan solcu troller, Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifasını dahi istedi.
Trollere cevap veren vatandaşlar ise, 160 binden fazla mesaj yayınlayarak Bakan Berat Albayrak’a destek çıktı.
Albayrak’a destek mesajı yayınlayan isimlerden biri Avrupa Birliği Devlet eski Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış oldu. Bağış Twitter hesabından yayınladığı mesajında, “Ülkesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan, enerji sektöründe başardığı Türkiye’nin tam bağımsızlığını ekonomide de başarmasını çekemedikleri #BeratAlbayrakınYanındayız” ifadelerini kullandı.