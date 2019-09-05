Egemen Bağış hangi göreve atandı?

Egemen Bağış büyükelçi mi oldu? Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci bakanı olan Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prag'a Büyükelçi olarak atandı.

Egemen Bağış, 23 Nisan 1970'te Bingöl'de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Güler'dir.

Üst Düzey Yönetici; The Baruch College of The City University of New York İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede kamu yönetimi alanında yaptı.

ABD New York'ta Turkish Link Danışmanlık, Emlak ve Tercüme Bürosunu kurdu. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanlığına iki dönem oybirliği ile seçildi. Yurt Dışındaki Türkler Danışma Kurulunda görev yaptı. AK PARTİ Genel Başkanı Dış İlişkiler Danışmanlığında bulundu. İstanbul Modern ve Santral Müzelerinin kurucuları arasındadır. İtalya Devlet Nişanı sahibidir.

22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, NATOPA Türk Grubu Başkan Yardımcılığı ve Transatlantik Komitesi Başkanlığı görevlerini üstlendi. 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başmüzakereci oldu. 61. Hükümette Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Bağış, evli ve 2 çocuk babasıdır.