Egeli ihracatçılar devlet yardımlarından yüzde 79 daha fazla yararlandı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve Türk ihracatçılarına dünya genelinde rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlayan devlet yardımlarından 2019 yılında yüzde 79 daha fazla yararlandı.

EİB, 2018 yılının ocak-haziran döneminde 94 milyon liralık devlet yardımları dosyasının hak edişlerini sonuçlandırırken, 2019 yılının aynı döneminde Egeli ihracatçılara 168 milyon liralık devlet yardımından yararlanmaları için vize çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların devlet yardımlarından yüzde 79 oranında daha fazla yararlanmalarındaki ana etkenlerden birinin EİB tarafından devlet yardımları konusunda yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının her geçen gün artması ve çeşitlenmesinin etkisinin büyük olduğunu kaydetti.

Canlı yayında devlet yardımları anlatılıyor

İhracatçıların devlet yardımlarından azami seviyede yararlanmaları için EİB bünyesinde 20 uzman personelle hizmet verdiklerini, eğitim toplantıları düzenleyip şehir şehir gezerek devlet yardımları eğitimi verdiklerini anlatan Eskinazi, “EİB bünyesinde iki ay önce başlattığımız dijitalleşme sürecimiz kapsamında sosyal medya platformlarını çok daha etkin kullanmaya başladık. EİB eğitimlerini dijital ortama taşıdığımız EİBKAMPÜS projesi kapsamında Youtube kanalımızdan canlı yayınla devlet yardımları eğitim serisi başlattık. İlk canlı yayınımızı 256 kişi ilgi ile takip etti. Bu sayı bugüne kadarki eğitimlerimizde ulaştığımız en yüksek katılım oranlarını aşıyor. Eğitime katılanlar sorularına online cevaplar aldı. Bu eğitimlerin en güzel tarafı ilgililer istedikleri anda geri dönük olarak eğitimimizi izleme şansına sahip. Eğitim programlarımız 15 günlük periyotlarda devam edecek. Bundan sonraki süreçte eğitimlerimize katılımın daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye’de ihracatçı birlikleri içerisinde canlı yayınla devlet yardımları eğitimi veren ilk ihracatçı birliği olmanın gururunu da yaşıyoruz” diye konuştu.

Eğitimler veriliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından Türk firmalarının yurt dışına açılma sürecinde her safhada desteklenmesini amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla kurgulanan devlet yardımları ile ilgili eğitim Ege İhracatçı Birlikleri Şube Müdürleri Dr. Ayşe Bakkurt ve İsmail Saydan tarafından verildi. Eğitim sırasında; pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, küresel tedarik zinciri yetkinlik projelerinin desteklenmesi, sektörel nitelikteki uluslararası yurt içi fuar destekleri, yurt dışı fuar destekleri, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi, tasarım desteği, yurt dışı birim, marka ve tanıtım desteği, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE projeleri) ve Turquality destekleri ana başlıklar halinde katılımcılara sunuldu. Ege İhracatçı Birlikleri önümüzdeki süreçte Youtube kanalından düzenleyeceği eğitim programlarında tüm devlet desteklerini ihracatçılarla ve ilgili kişilerle paylaşacak.