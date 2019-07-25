0553 313 94 23

Egeli ihracatçılar devlet yardımlarından yüzde 79 daha fazla yararlandı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve Türk ihracatçılarına dünya genelinde rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlayan devlet yardımlarından 2019 yılında yüzde 79 daha fazla yararlandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:00
Egeli ihracatçılar devlet yardımlarından yüzde 79 daha fazla yararlandı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve Türk ihracatçılarına dünya genelinde rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlayan devlet yardımlarından 2019 yılında yüzde 79 daha fazla yararlandı.



EİB, 2018 yılının ocak-haziran döneminde 94 milyon liralık devlet yardımları dosyasının hak edişlerini sonuçlandırırken, 2019 yılının aynı döneminde Egeli ihracatçılara 168 milyon liralık devlet yardımından yararlanmaları için vize çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların devlet yardımlarından yüzde 79 oranında daha fazla yararlanmalarındaki ana etkenlerden birinin EİB tarafından devlet yardımları konusunda yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının her geçen gün artması ve çeşitlenmesinin etkisinin büyük olduğunu kaydetti.



Canlı yayında devlet yardımları anlatılıyor


İhracatçıların devlet yardımlarından azami seviyede yararlanmaları için EİB bünyesinde 20 uzman personelle hizmet verdiklerini, eğitim toplantıları düzenleyip şehir şehir gezerek devlet yardımları eğitimi verdiklerini anlatan Eskinazi, “EİB bünyesinde iki ay önce başlattığımız dijitalleşme sürecimiz kapsamında sosyal medya platformlarını çok daha etkin kullanmaya başladık. EİB eğitimlerini dijital ortama taşıdığımız EİBKAMPÜS projesi kapsamında Youtube kanalımızdan canlı yayınla devlet yardımları eğitim serisi başlattık. İlk canlı yayınımızı 256 kişi ilgi ile takip etti. Bu sayı bugüne kadarki eğitimlerimizde ulaştığımız en yüksek katılım oranlarını aşıyor. Eğitime katılanlar sorularına online cevaplar aldı. Bu eğitimlerin en güzel tarafı ilgililer istedikleri anda geri dönük olarak eğitimimizi izleme şansına sahip. Eğitim programlarımız 15 günlük periyotlarda devam edecek. Bundan sonraki süreçte eğitimlerimize katılımın daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye’de ihracatçı birlikleri içerisinde canlı yayınla devlet yardımları eğitimi veren ilk ihracatçı birliği olmanın gururunu da yaşıyoruz” diye konuştu.



Eğitimler veriliyor


Ticaret Bakanlığı tarafından Türk firmalarının yurt dışına açılma sürecinde her safhada desteklenmesini amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla kurgulanan devlet yardımları ile ilgili eğitim Ege İhracatçı Birlikleri Şube Müdürleri Dr. Ayşe Bakkurt ve İsmail Saydan tarafından verildi. Eğitim sırasında; pazara giriş belgelerinin desteklenmesi, küresel tedarik zinciri yetkinlik projelerinin desteklenmesi, sektörel nitelikteki uluslararası yurt içi fuar destekleri, yurt dışı fuar destekleri, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi, tasarım desteği, yurt dışı birim, marka ve tanıtım desteği, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE projeleri) ve Turquality destekleri ana başlıklar halinde katılımcılara sunuldu. Ege İhracatçı Birlikleri önümüzdeki süreçte Youtube kanalından düzenleyeceği eğitim programlarında tüm devlet desteklerini ihracatçılarla ve ilgili kişilerle paylaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman Valiliğinde tatbikat
    1. Adıyaman Valiliğinde tatbikat
    2. Belçika'da dünyaca ünlü müzik..
    3. Halk otobüsünü sağlık merkezine sürdü,..
    4. Kartepe’de kavşak düzenlemesi
    5. Adnan Oktar suç örgütünün "silahlanma..
    6. Yurt dışı borçlanması için son tarih..
    7. Çocuk ilik nakli hastanesi için gece..
    8. Memur Sen talepleri sıraladı
    9. Tokat’ta hacı adayları kutsal..
    10. Ameliyathane takip sürecinde “RFID”..
    11. Azerbaycan Türk vatandaşlarına..
    12. Sincan Belediyesinden üniversite..
    13. Suudi Arabistan'da Husilere ait bir..
    14. Sebze meyve halinde sabah mesaisi
    15. Sandalyeleri kafasının üstüne koyarak..
    16. GGC’den anlamlı sergi
    17. Adıyaman’da sansar sanılan gelincik..
    18. CHP Genel Başkanlığı’ndan Bilecik’e..
    19. Üsküdar’da riskli binaların yıkımı..
    20. Bolu’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    21. POYD Başkanı Atmaca’dan tanıtım ve..
    22. İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu
    23. Sabah kahvaltılı, öğlen yemekli 5..
    24. İneği ölümden kurtaran veteriner hekim..
    25. İstikbal Mobilya Kayserispor kombine..
    26. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    27. Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk..
    28. Balkondan düşen Suriyeli çocuk..
    29. Başkan Kılca, Galericiler Sitesi..
    30. Büyük Taarruzdan kalan patlamamış..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı