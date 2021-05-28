Ege’de hareketlilik başladı

Turizmciler sezona moralle girdi. Ege’de havaların ısınmasıyla başlayan canlanmanın normalleşme adımlarıyla artması bekleniyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, son haftalarda rezervasyon için arayanlarda ciddi artış olduğunu aktardı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından talep geldiğini anlatan Belge, “İnsanlar evde kalmaktan sıkıldı. Çalan telefonlarımıza baktığımızda bu sezon için umutlarımız yüksek. İç pazar bizim bölgemizi için önemli. Ancak dış pazarın da geçen seneyi geride bırakacağı kanısındayız. Şu anda Almanya, Hollanda, Belçika ve Çin’den ciddi anlamda rezervasyonlarımız var” dedi. Belge, “Alternatif turizm çeşitliliğine yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Turizmci olarak sabrettik. Sabrın sonu selamet” diye ekledi.