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Ekonomi Ege Üniversitesi onlarca personel alıyor
Ekonomi

Ege Üniversitesi onlarca personel alıyor

Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca detayları ilanla duyurulan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:15:00 -
Ege Üniversitesi onlarca personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “https://www.ege.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Adaylar öncelikle “https://www.ege.edu.tr” adresinde yer alan duyurular kısmında yer alacak online başvuru sayfasına giriş yaparak, iş başvuru formunda yer alan bilgiler ile talep

edilen diğer belgeleri (KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi, adli sicil belgesi, askerlik belgesi ve kimliğine dair bilgiler vb.) ilgili alanlara yükleyip “Kaydet” düğmesine basarak online

başvurularını tamamlamış olacaklardır.

• Adaylar sadece tek bir unvan için “İlan No” belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası yer alan unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru geçersiz
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sayılacaktır.

• 35 yaş ve altı şartı aranan pozisyonlar için adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

Adres : Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürlüğü (Üniversite Hastanesi) Başhekimlik Binası, 2. Kat

Sözleşmeli Personel Birimi – Bornova / İZMİR

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959-1976-1977

Başvuru Tarihleri : 06.03.2023-21.03.2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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