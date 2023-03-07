Ege Denizi'nde 90 göçmen yakalandı, 20 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Karaburun, Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 90 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart saat 01.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, 4 ve 5 Mart’ta Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan toplam 43 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakalarken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot ve can salı içerisindeki toplam 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.