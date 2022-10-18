Efsane kuru fasulyenin sırrı çözüldü! Meğer bunu katıyorlarmış

Karadenizliler meğer kuru fasulyenin sırrını çoktan çözmüş. En lezzetli ve dağılmayan kuru fasulye yapmanın sırrı sütteymiş. Kulağınıza ilk anda "sütlü kuru fasulye" garip gelmiş olabilir. Ama zaten dediğimiz gibi bu kuru fasulye tarifinin sırrı burada...

Kuru fasulye pişirenlerin en çok şikayet ettiği nokta kabuklanması ve fasulyenin dağılmasıdır. Bu tarifi uyguladığınızda dağılmayan lokum kıvamında müthiş bir kuru fasulye pişireceksiniz. Lezzeti ise efsane olacak. Buyrun sütlü kuru fasulyenin sırlarına...

Kış kapıyı çalarken, mevsimin gözde yemeği kuru fasulyenin de vakti geldi. Genellikle kuru fasulye sevmeyen bir Türk erkeği olmaz.

Meşhur kuru fasulye yemeğinin sırrı açıklandı. Bütün marifet sütteymiş...

Kuru fasulyeyi sütle ıslatın

Kuru fasulye pişirirken en büyük sıkıntı kabuklanması ve kuru fasulye tanelerinin parçalanıp dağılmasıdır. Süt işte bu derdinizi sonlandıracak ve kuru fasulyenin lezzetine lezzet katacak. Kuru fasulye genellikle pişirmeden bir gece önce suyla ıslatılır. İşte değiştirmeniz gereken nokta bu... Kuru fasulyeyi akşamdan su yerine süte yatıracaksınız. Tarifin püf noktaları ve detaylara geçmeden önce ne kadar süt ve kuru fasulye lazım malzemeleri sıralayalım.

Sütlü kuru fasulye malzemeleri

1.5 su bardağı kuru fasulye

Fasulyeyi ıslatmak için 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates

150 gram pastırma

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

Sütlü kuru fasulye tarifi

Kuru fasulye öncelikle bir gece önceden ıslatılmaya bırakılmalı. Normalda fasulye suyla ıslatılır. Bu tarifte ise 2 bardak suya 2 su bardağı süt koyacaksınız ve fasulyeyi bu sütte yatıracaksınız. Bir gece bekleyecek olan fasulyeleriniz sütün içinde şişecek ve pişirmeye hazır hale gelecek. Süt fasulyenizin dağılmasını ve kabuklanmasını önleyeceği gibi lezzetini de tavana çıkaracak.

Kuru fasulyeyi sütle pişirin

Bir gece bekletilen kuru fasulyelerin genellikle suyu süzülür. Bu kez sütle ıslattığımızdan suyunu süzmeyeceğiz. O yüzden ıslatırken kap yerine tencere kullanmanız iyi olur. Zira kuru fasulyeyi ıslattığınız sütle ocağa alıp 15 dakika yumuşayana kadar pişireceksiniz. Bu pişirmeyi düdüklü tencerede de yapabilirsiniz, o zaman sadece 10 dakika yeterli olacak. Pişirdiğiniz kuru fasulyelerin suyunu sütünü süzün.

Kuru fasulye bol tereyağı sever

Esnaf lokantaları ve Karadenizin efsane kuru fasulyesinin süt dışındaki bir diğer sırrı tereyağıdır. Kuru fasulye tereyağını çok sever. Haliyle elinizi sıkmayın 2 dolu kaşık tereyağ ve bir kaşık da zeytinyağını tencereye koyun. İnce yemeklik kıyılmış bir büyük soğanı ve bir diş sarımsağı eriyen yağa ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Biber salçası kullanın

İyi bir kuru fasulye yapmak istiyorsanız güzel bir biber salçası edinin. Kuru fasulye domatesten çok biber salçasını sever. Bir dolu kaşık biber salçasını pembeleşen soğanlarınızın üzerine ekleyin. Kokusu çıktıktan hemen sonra da kabuğunu soyduğunuz 1 domatesi ekleyin. Bu karışım sos kıvamına geldiğinde tuzunu, karabiberini, kimyonunu bu safhada ekleyin.

Fasulyeyi koyup soğuk su ekleyin

Meyanesini yaptıktan sonra suyu koymadan önce haşladığınız kuru fasulyeyi ekleyin. Sütlü kuru fasulyemizdeki son safha suyunu eklemek. 1.5 bardak kuru fasulyeyi pişirmek için 3 bardak su eklemek yeterli olacak. Suyu da koyduktan sonra fasulyenizin altını kısın ve pişmeye bırakın. Piştikten sonra ocağın altını kapatma safhasından bir kaç dakika önce pastırmayı (isterseniz sucuk da olur) ekleyip karıştırın ve bir taşım kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Sütlü kuru fasulyenin hazır. Afiyet olsun!