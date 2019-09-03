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EFE’nin starları açıklandı

Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların derecelendirildiği Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) sonuçları açıklandı.

03 Eylül 2019 Salı 11:23
EFE’nin starları açıklandı

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ile Yıldız Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi ve elemanları tarafından Türkiye ekonomisine ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların derecelendirildiği Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) sonuçları açıklandı. Endekste yer alan şirket ve markalar liglere ayrılarak “Elmas”, “Platin” ve “Altın’’ olarak sıralandı. YTÜ İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaları tamamlanan, Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi (CATI) kullanılarak yapılan araştırmada, kurum ve markaların kamuoyu nezdinde yönetim, ürün ve sosyal fayda eksenindeki sergiledikleri performanslarının bıraktığı izler ölçümlendi.

Röntgen çıkardık

TİA Başkanı Ertan Acar, hayata geçirilen EFE ile kurum ve markaların ülkeye sağladıkları fayda zemininde itibarlarını tesis eden alt detaylar ortaya çıktığını belirterek, “Türkiye İtibar Endeksi ile kurum ve markaların algı izlerinin bir bakıma röntgen ve kan tahlilini elde ediyoruz. EFE ile bu kez MR’ını da görmüş olacağız.  Elde edilen bulgu ve veriler bize, itibarlı kabul edilen marka ve kurumların kamuoyu nezdinde ülke ekonomisine ve topluma ne kadar faydalı şirketler olarak algılandığını, yönetim ve ürün performanslarının toplumda bıraktığı izleri detayları ile verecek” diye konuştu.

Her ligde 25 kurum

Endekste yer alan her ligde yaklaşık 25 kurum ve marka EFE puanları ile yer aldı. Ayrıca her ligde 5 marka ya da kurum detaylı olarak mercek altına alındı ve sektördeki diğer şirketlerle kıyaslanmaları imkânı doğdu.

Türkiye’nin elmas, platin ve altın markalarından öne çıkanlar:

-Elmas Liginde yer alan bazı şirketler: Acıbadem Hastanesi, BİM, Enerjisa, ETS Tur, İstikbal Mobilya,  Mercedes-Benz, Sabancı Holding, Samsung, Türk Hava Yolları, Turkcell, Ülker, Vodafone, Ziraat Bankası.

-Platin Liginde yer alan bazı şirketler: Abdi İbrahim, Ağaoğlu Şirketler Grubu, Altınbaş Holding, Bellona, Boğaziçi Üniversitesi, Medical Park Hastaneler Grubu, Türk Telekom, Ülker, Uludağ İçecek, Volkswagen, Vakıfbank, Teknosa.

-Altın Liginde yer alan bazı şirketler: İstanbul Teknik Üniversitesi, Medipol Hastanesi, Pegasus Hava Yolları, TOKİ, Folkart.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:23
  1. Türkiye İtibar Akademisi (TİA)
  2. Yıldız Üniversitesi (YTÜ)
  3. Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE)
  4. Elmas
  5. Platin
  6. Altın
  7. YTÜ İstatistik Bölümü
  8. Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi (CATI)
  9. TİA Başkanı Ertan Acar
  10. Acıbadem Hastanesi
  11. BİM
  12. Enerjisa
  13. ETS Tur
  14. İstikbal Mobilya
  15. Mercedes-Benz
  16. Sabancı Holding
  17. Samsung
  18. Türk Hava Yolları
  19. Turkcell
  20. Ülker
  21. Vodafone
  22. Ziraat Bankası
  23. Abdi İbrahim
  24. Ağaoğlu Şirketler Grubu
  25. Altınbaş Holding
  26. Bellona
  27. Boğaziçi Üniversitesi
  28. Medical Park Hastaneler Grubu
  29. Türk Telekom
  30. Uludağ İçecek
  31. Volkswagen
  32. Vakıfbank
  33. Teknosa
  34. İstanbul Teknik Üniversitesi
  35. Medipol Hastanesi
  36. Pegasus Hava Yolları
  37. TOKİ
  38. Folkart

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