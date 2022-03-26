Efendimiz'in (SAV) Ashabını anlatan çocuğun rekor kıran videosu!
Sosyal medyada viral olan videodaki çocuğun, Efendimiz'in (SAV) Ashabını anlattığı anlar büyük beğeni topladı.
Yeniakit.com.tr
Sosyal medyada bir çocuk, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) "Ashabım" dediği sahabelerin bir çoğunun çocuk yaşta olduğunu anlattı.
Anlatımıyla beğeni topladı
Hazreti Ali'nin (r.a) 8 yaşındayken Müslüman olduğunu hatırlatan çocuk, "Peygamber Efendimiz'in (SAV) 'Ashabım' dediği herkesi siz koca koca adamlar mı sanıyorsunuz? İlk Müslüman olan çocuk Hazreti Ali (r.a) Efendimiz 8 yaşındaydı." dedi.
"Çocuk yaştaki ashabı" sayan miniğin anlatım tarzı büyük beğeni toplarken, video sosyal medyada viral oldu.