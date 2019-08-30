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Efendibey TOKİ kura sonuçları sorgula

Niğde Efendibey TOKİ kura sonuçları açıklandı. TOKİ konutları kura sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilmekte. TOKİ birbirinden güzel ve bir o kadar da uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişinin hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. TOKİ Niğde Efendibey konutlarına ilişkin kura çekilişi heyecanı vardı. TOKİ tarafından üretilecek 1.285 adet konutun hak sahipleri çekilen kura sonucunda belirlendi.TOKİ kura sonuçları sorgula yaparak Efendibey’de hak sahibi olanların isim listesine ulaşılabilmekte.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:00
Efendibey TOKİ kura sonuçları sorgula

Niğde Efendibey TOKİ kura sonuçları açıklandı. TOKİ konutları kura sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilmekte. TOKİ birbirinden güzel ve bir o kadar da uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişinin hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. TOKİ Niğde Efendibey konutlarına ilişkin kura çekilişi heyecanı vardı. TOKİ tarafından üretilecek 1.285 adet konutun hak sahipleri çekilen kura sonucunda belirlendi. TOKİ kura sonuçları sorgula yaparak Efendibey’de hak sahibi olanların isim listesine ulaşılabilmekte.

Niğde Efendibey Toki Evleri projesindeki 1.285 adet konutun kura sonuçlarını TOKİ’nin web sitesi üzerinden Hak Sahibi Kimlik No bilgisini girerek öğrenmek mümkün.

 

Niğde Efendibey TOKİ konut kura sonuçları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:00
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