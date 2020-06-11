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Aktüel

Efeler’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediye Başkanı M.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:25:40 -
Efeler’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın uygulamaya geçirdiği yeni hizmetlerle yoğun çalışmalar ortaya koyan Efeler Belediyesi, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluk alanlarında olan noktalarda erişimin kolay sağlanması için üst yapı çalışmalarına devam etti. Ekipler, Dalama Mahallesi’nde yol yapım çalışmaları gerçekleştiriyor.


Çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek için gösterilen özenin dikkat çektiği çalışmalar, mahalle sakinlerini memnun etti. Yolların ve kaldırımların yeterince eskidiğini söyleyen vatandaşlar, belediyenin çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirtti.


Efeler Belediyesi’nin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

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