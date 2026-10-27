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Yerel Edremit'teki iş yeri saldırıları soruşturmasında 15 gözaltı, 13 tutuklama
Yerel

Edremit'teki iş yeri saldırıları soruşturmasında 15 gözaltı, 13 tutuklama

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Edremit'teki iş yeri saldırıları soruşturmasında 15 gözaltı, 13 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim'deki silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı; aramalarda UZİ ve uyuşturucu bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim 2026'da Akçay ve İkizçay mahallelerindeki iki iş yerine aynı saatlerde düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Balıkesir Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, olayları gerçekleştirdiği ve şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda UZİ marka makineli tabanca ele geçirildi

Şüphelilere yönelik adres ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet UZİ marka makineli tabanca, 5 tabanca, 10 şarjör, 268 tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 hassas terazi, 218 kilitli poşet, 431 gram skunk, 4 gram esrar ve 231 sentetik hap ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, hakkında "birden fazla kişiyle konutta silah yapma" suçundan 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen 1 kişi de yakalandı.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, 21 Ekim 2026'da adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

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