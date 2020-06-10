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Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:21:23 -
Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğince yürütülmekte olan projeli çalışma kapsamında yapılan ara yakalamalarda 38.19 gr metamfetamin maddesi, 0.57 gr esrar maddesi, 2 adet Alyse hap maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu yapılan ikamet aramasında E.K’ya ait olduğu düşünülen 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet dolu kartuş ele geçirildi. Ele geçirilen av tüfeği ile ilgili Polis Merkezi Amirliğince işlem başlatılırıken, uyuşturucu madde ticareti suçundan E.K. ve G.D gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

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