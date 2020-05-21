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Edremit Belediyesi’nde konteyner tasarrufu

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yıpranmış ve bakımı gereken çöp konteynerleri ve dışındaki çim çit korumalarını yerinde tamir edecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:09:22 -
Edremit Belediyesi’nde konteyner tasarrufu

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yıpranmış ve bakımı gereken çöp konteynerleri ve dışındaki çim çit korumalarını yerinde tamir edecek.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın çalışmaları sonucu kurulan sistem, alanda çalışacak ekip ve çeşitli ekipmanlarıyla hazır hale getirildi. Yerinde Konteyner Bakım Aracı, çöp konteynerlerinin; boya, onarım, yenilenme vb. bakımlarını bulunduğu yerde hızlı bir şekilde yaparak tekrar kullanıma hazır hale getirecek. Böylelikle hem zamandan hem de konteyner tamiratı ve yeni konteyner satın alınmasına harcanan paradan tasarruf edilecek. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yapılan çalışmayla konteyner tamiri harcanan zamanı ve maliyeti düşürdüklerini ifade etti. İlerleyen günlerde başka alanlarda da benzer çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

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