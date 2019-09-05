Ediz Bahtiyaroğlu kimdir? Ediz Bahtiyaroğlu ölüm nedeni ne?

Ediz Bahtiyaroğlu’nun ölüm haberi futbolseverler tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Eskişehirspor’un unutulmayan futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu 26 yaşındayken 2012 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ediz Bahtiyaroğlu ölümünün 7. yıl dönümünde unutulmadı. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıkmıştı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olmuştu. Peki Ediz Bahtiyaroğlu kimdir?

Ediz Bahtiyaroğlu, 2 Ocak 1986 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Bosna-Hersek asıllı olan Ediz Bahtiyaroğlu, Ankaraspor, MKE Ankaragücü ve Bucaspor formaları giymiş, son olarak Eskişehirspor'da oynamıştı. Boşnak kökenli olan Bahtiyaroğlu, pasaportundan dolayı Türkiye'de Türk statüsünde forma giymekteydi. Futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce Ankaraspor'a transferoldu. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda ise 2 maçta forma giydi. 5 Eylül 2012'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.