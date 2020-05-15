Edirneli fırıncı "mor simit" üretti

EDİRNE (AA) - Edirne'de fırıncı Mehmet Çin, Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen "mor misk" ürününü kullanarak "mor simit" üretti.

Fırıncı Çin'in iş yerini ziyaret eden ve pişirdiği mor simitlerden tadan İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara, "mor misk" kullanılarak yapılan unlu mamüllerin diyabet ve tansiyona iyi geldiğini söyledi.

"Mor misk"in böğürtlen, vişne, nar ve yaban mersini pigmentleri kullanılarak elde edilen antioksidan özelliği yüksek bir biyobileşen olduğunu anlatan Kara, "Bu bileşeni unlu mamullere katarak tüketirsek, diyabetin komplikasyonlarını engelleyip ve iki hafta içinde diyabeti kontrol altına alabiliyoruz. Uzun süre kullanıldığında hipertansiyonu düzeltiyor. Tansiyon ilaçlarının kullanılmasına gerek kalmayacak şekilde iyileştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kara, mor simit üretilmesinin, birçok yararı bulunan bu bileşenin daha çok kişiye ulaşması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Mor simidin günlük atıştırmaya çok uygun olduğunu ve "mor misk" bileşeninden yapılan ürünlerin yaygınlaşmasının sağlık açısından faydalı olacağını vurgulayan Kara, vatandaşlara bu simitten ikram etti.

Fırıncı Çin ise Edirne'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, talebe göre mor simit üretimini artırmayı planladıklarını kaydetti.