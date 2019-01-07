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Edirne’de yarın okullar tatil mi 8 Ocak Edirne kar tatili

8 Ocak 2019 Salı Edirne’de okullar tatil mi? Yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle bugün 28 ilde okullar kar tatili verirdi. Edirne’de salı günü okullar tatil mi en çok arananlar arasında yerini aldı. Edirne Valiliği Edirne’de yarın okullar tatil edecek mi? Edirne hava durumu sıcaklık verileri son dakika bilgileri...

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:09
Edirne’de yarın okullar tatil mi 8 Ocak Edirne kar tatili

8 Ocak 2019 Salı Edirne’de okullar tatil mi? Yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle bugün 28 ilde okullar kar tatili verirdi. Edirne’de salı günü okullar tatil mi en çok arananlar arasında yerini aldı. Edirne Valiliği Edirne’de yarın okullar tatil edecek mi? Edirne hava durumu sıcaklık verileri son dakika bilgileri

Edirne’de 07 Ocak Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08 Ocak Salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında -1-4 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Marmara Bölgesi'nin en kalabalık şehirlerinden olan Edirne'de kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Edirne'de yaşanan on binlerce öğrenci ise 'Edirne'de okullar tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

Edirne'de yarın okullar tatil mi?

Edirne'de 8 Ocak Salı günü için okulların tatil olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama bulunmazken, normal iş takvimine göre okulların Salı günü eğitim öğretime devam etmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı taktirde yeniakit.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, yüksek kesimler ile Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde tipi ve şeklinde etkili oldu. Edirne kent merkezi beyaza bürünürken, karayolları ve belediye ekipleri, bazı caddelerde kar temizleme çalışmalarında bulundu. Trafik ekipleri de kentin önemli bölgelerinde önlem alarak, sürücüleri kar yağışı ve kaymalara karşı uyardı.

 

 

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:09
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