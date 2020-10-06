Edirne'de tarihi İtalyan Kilisesi festivale ev sahipliği yapacak

EDİRNE (AA) - Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından, 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali 9-12 Ekim tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek.

TRAKSEV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, festival Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin desteği ile tarihi İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşecek.

Festivalin açılışı 9 Ekim'de ressam Devrim Erbil'in resim sergisi ile yapılacak. Sergi her gün 10.00-16.30 saatlerinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Festival sahnesi aynı gün Türkiye’nin önemli bestekarlarından ve kanun icracılarından Göksel Baktagir’in konserine ev sahipliği yapacak.

Etkinlikler kapsamında 10 Ekim'de "en hızlı keman sanatçısı" olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Muhammed Yıldırır ve kendine özgü gitar icrasıyla bilinen Bilal Karaman konser verecek.

Festivalin üçüncü günü ise TRAKSEV Kurucu Başkanı ve klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, "Balkan Jazz Project Konseri" ile seyirci karşısına çıkacak. 12 Ekim'de de Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı üyelerinden oluşan Trakya Ensemble, festivalin kapanış konserinde sahneye çıkacak.

Salgın tedbirleri doğrultusunda seyircisiz gerçekleştirilecek konserleri müzikseverler, Uluslararası Balkan Müzik Festivali sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.