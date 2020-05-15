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Edirne'de piknik yaparak Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:52:03 -
Edirne'de piknik yaparak Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 7 kişiye toplam 5 bin 90 lira ceza yazıldı.

Jandarma ekipleri, Köşen, Avarız, Erikli ve Yayla köylerinde bazı kişilerin alınan tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Bölgede bulunan 7 kişiye, "emre aykırı davranış" ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 5 bin 90 lira ceza uygulandı.

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

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