Edirne'de piknik yaparak Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası
EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 7 kişiye toplam 5 bin 90 lira ceza yazıldı.
Jandarma ekipleri, Köşen, Avarız, Erikli ve Yayla köylerinde bazı kişilerin alınan tedbirlere ve sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.
Bölgede bulunan 7 kişiye, "emre aykırı davranış" ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 5 bin 90 lira ceza uygulandı.
Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.