Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu.
Enez istikametinden Keşan'a giden M.K. idaresindeki 22 ABD 604 plakalı otomobil, Enez Yolu Mezarlığı önünde S.K'nin yönettiği koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi.
Kazada, 7 koyun telef oldu.
Telef olan koyunlar, polisin güvenlik önlemi aldığı olay yerinden kaldırıldı.