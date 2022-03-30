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Yerel Edirne'de bir evde ölü bulunan 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Yerel

Edirne'de bir evde ölü bulunan 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde evlerinde ölü bulunan dede, baba, anne ve oğulun cenazeleri toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 14:44:00 -
Edirne'de bir evde ölü bulunan 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Mehmet (76), Mehmet (55), Filiz (47) ve Anıl Güner'in (26) cenazeleri Elmalı köyü camisine getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Güner ailesinin fertlerinin cenazeleri gözyaşları arasında köy mezarlığında yan yana dualarla toprağa verildi.

Cenazeye Güner ailesi ve yakınları katıldı.

Olay

Aileden dün aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermiş, jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'i hareketsiz olarak yerde yatarken görmüş, bu kişilerin öldükleri tespit edilmişti.

Edirne Valiliğinin yazılı açıklamasında, olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunduğu, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

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