Edirne Valiliğince üretici kadınlara "mobil dükkan" armağan edildi

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğince, ürettiklerini daha etkin pazarlamaları için kadın kooperatiflerine "mobil dükkan" armağan edildi.

Atıl bir otobüs dükkan şeklinde dizayn edildi. Bu araçla kadın kooperatifleri ürünlerini nerede isterse, nerede hareketlilik varsa orada satabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde Kadın El Emeği Ürünleri Satış ve Tanıtım Otobüsü'nün hizmete alınması törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk canlı bağlantıyla katıldı.

Bakan Selçuk, video konferans yoluyla katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Edirne'de kadınların emeklerinin değer kazanması adına öncü ve örnek bir girişimin açılışı için bir araya geldiklerini belirtti.



Edirne'nin Osmanlıya başkentlik yapmış köklü bir şehir olduğunu anlatan Selçuk, Balkanlar'a ve Avrupa'ya açılan, Fatih'in doğduğu şehir Edirne'nin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.



Kadınlar olmadan Türkiye'nin hedeflerine ulaşamayacağını belirten Bakan Selçuk, "Dolayısıyla kadınlarımız her alanda güçlendirmeye, toplumda ve ekonomide daha etkin rol oynamasını sağlamaya büyük bir önem veriyoruz. Biz kadınlarımızın hem sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını, eğitim seviyelerini yükseltmeyi, sosyal ve siyasal hayatta daha fazla yer almalarını, daha etkin konuma gelmelerini istiyoruz. 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 38,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Kadın deyince akla istihdam ve güçlü kadın gelecek"

Kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Selçuk, "Kadın deyince akla artık istihdamın ve güçlü kadınların akla geleceğini" vurguladı.



İşsizliğin, yoksulluğun önlenmesinde kooperatiflerin önemine değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Özellikle bu konuda kadın kooperatiflerine çok önem veriyoruz. Kadınlarımız kooperatiflerin çatısı altında akıllarını, güçlerini, emeklerini birleştirmelerini önemsiyoruz. Ülkemizde kadın ismi, ibaresi geçen 192'i aktif 227 kurulu, kooperatif var. Edirne ilimizde de 4 kadın kooperatifi kurulmuş durumda. Biz bütün bu kadın kooperatiflerimizi bu süreç zarfında desteklemeye devam ediyoruz. Kadın kooperatiflerimizi desteklediğimiz zaman kadınlarımızın hem ekonomik hayata katılmalarını hem de birbirleriyle dayanışma kültürlerini daha da artırmış olacağız."

Kadın girişimcilerin en çok bebek, güzellik, kozmetik, hediyelik eşya, yemek sektörlerinde öne çıktığını vurgulayan Selçuk, bebek sektöründeki kadın girişimci oranının yüzde 58'lere aştığını söyledi.



- Yeni bir proje daha



Bakan Selçuk, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir web sitesi hazırladıklarını, yapacakları projeyle kurumların kapasitelerini güçlendirerek kadınlara, yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini artıracaklarını belirtti.



Salgın sürecinde etkilenen tüm topluma yönelik Sosyal Koruma Kalkanı Programı'nı hayata geçirdiklerini anımsatan Selçuk, bu kapsamda Edirne'yede büyük bir kaynak aktarıldığına işaret etti.



- Vali Canalp

Edirne Valisi Ekrem Canalp de dünyada nüfusun yarısını kadınların oluşturduğunu ve kadının üretimde fazla olduğu ülkelerinde geliştiğini belirtti.



Kentte halk eğitim kursları sayesinde üretime geçen kadınların üretimlerini ekonomiye dönüştürmeleri için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Vali Canalp, kent merkezinde kadınların üretimlerini daha etkin pazarlayabilmeleri için yeni merkezler oluşturacaklarını kaydetti.



TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da nüfusun yarısını oluşturan kadınları hayatın her alanına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ise kentte 4 kadın kooperatifinin bulunduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, Milletvekili Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, üretici kadınlar, kurum müdürleri otobüsün hizmete alım kurdelesini kesti.



