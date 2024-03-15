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Spor Edin Visca siftah peşinde!
Spor

Edin Visca siftah peşinde!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 12:45:00 -
Edin Visca siftah peşinde!

Trabzonspor forması giyen Edin Visca, Fenerbahçe'ye karşı bordo-mavili forma altında ilk golünü atmak istiyor.

Edin Visca, Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye karşı 5. maçına çıkacak.

Daha önceki 4 karşılaşmada golü bulunmayan Boşnak yıldız, pazar günü siftah yapmak istiyor.

Sezonun ilk yarısında 3-2 kazanılan mücadelede asist yapan Vişça, bu kez gol sevincini arzuluyor.

Fenerbahçe'ye karşı 25 maçta 7 kez ağları sarsan 34 yaşındaki oyuncu, bunların tamamını Başakşehir'de kaydetti.

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