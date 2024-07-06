Edin Dzeko'ya Arabistan'dan teklif var ! Yıldız oyuncu kararını verecek!

Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferinde önemli mesafe aldı.

Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlamaya çok yakın olan sarı-lacivertliler bir yandan da merakla Edin Dzeko'nun vereceği kararı bekliyor.

DZEKO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerden sonra kafası karışan 38 yaşındaki futbolcunun vereceği karara göre Fenerbahçe bir santrfor daha alacak.

Hırvatistan ekibi Hajduk Split'in de peşinde olduğu deneyimli golcünün ailesi ile görüştükten sonra net bir karar vereceği tahmin ediliyor.

MOURINHO, LUGANO MAÇINI İŞARET ETTİ

Haberde Jose Mourinho'nun yönetimden santrfor transferinin 23 Temmuz Salı günü Lugano ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına kadar bitirmesini istediği de aktarıldı.

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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim ise En-Nesyri ile görüşmeleri hızlandırdı.