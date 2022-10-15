EDHO’dan Yalnız Kurt’a doping! Yine ekranları salladı…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden birisi olan Yalnız Kurt dizisi yeni sezona dünkü yeni bölümüyle giriş yaptı. Yeni sezonuna yeni isimlerle devam edecek olan Yalnız Kurt dizisinde bomba gibi bir oyuncu transferi gerçekleştirildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Hızır Çakrıbeyli'nin oğlu Hızır Ali Çakır Beyli'yi canlandıran başarılı oyuncu Yalçın Hafızoğlu yeni sezonda Yalnız Kurt dizisinde yer alacak.
ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisi nihayet sezon hazırlıklarına bomba gibi başladı. Cuma günü ekranlara gelen yeni bölümü ile izleyenlerden yine tam not aldı. Sosyal medyadan da oldukça etkileşim alan fenomen dizi, ilk sezonuyla oldukça iyi bir performansa imza atmıştı.
Kadrosunda değişiklikler yapan başarılı dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden bir oyuncu transfer ettiklerini açıkladı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Hızır Çakırbeyli karakterinin büyük oğlu Hızır Ali Çakır Beyli'ye hayat veren Yalçın Hafızoğlu'nun transfer edildiği duyuruldu.
Yeni dizisinde Barış Serbey isimli karakteri canlandıracak olan Yalçın Hafızoğlu şimdiden izleyicileri heyecanlandırmayı başardı.
Genç ve yakışıklı oyuncunun Yalnız Kurt dizisine transfer olmasıyla birlikte Altay Kurdoğlu ve Barış Serbey ikilisinin seyirciyi etkileyeceği de düşünülüyor.